Akciový trh v USA v piatok prudko padol

New York 23. apríla (TASR) - Akciový trh v USA pred víkendom prehĺbil svoje straty z predchádzajúceho dňa. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v piatok (22. 4.) padol o viac než 900 bodov a zaznamenal najhorší deň od jesene 2020. Dôvodom negatívneho vývoja je nárast očakávaní, že americká centrálna banka (Fed) v máji razantne sprísni menovú politiku.



Dow Jones v piatok stratil 981,36 bodu alebo 2,82 % a uzavrel na 33.811,40 bodu. To bol najprudší pád kľúčového amerického indexu od 28. októbra 2020. Za celý uplynulý týždeň sa oslabil o 1,9 %. To bol jeho štvrtý stratový týždeň po sebe a deviaty z uplynulých jedenástich týždňov.



Širší index S&P 500 sa v piatok znížil o 2,77 % na 4271,78 bodu a technologický Nasdaq Composite o 2,55 % na 12.839,29 bodu. S&P 500 za celý týždeň klesol o 2,8 % a Nasdaq Composite o 3,8 %.



Šéf Fedu Jerome Powell vo štvrtok (21. 4.) vyhlásil, že utlmenie inflácie je absolútne nevyhnutné a že centrálna banka v máji zrejme zvýši sadzby o 50 bázických bodov. To mal výrazný negatívny vplyv na akciový trh. Hlavné americké akciové indexy sa vrátili na úrovne z polovice marca.



"S pokračujúcim nárastom úrokov sa tiež zvyšuje tlak na akciový trh," uviedol analytik brokerskej firmy CMC Markets Konstantin Oldenburger. Investori totiž presúvajú svoje prostriedky do bezpečných dlhopisov.



Výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov sa už nachádzajú takmer na troch percentách. V stredu (20. 4.) sa dostali na 2,98 %, čo je najviac od konca roka 2018.