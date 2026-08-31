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Americké akcie otvorili obchodovanie poklesom
Približne desať minút po začatí obchodovania klesol kľúčový index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average o 0,5 % na 53.288,76 bodu.
Autor TASR
New York 31. augusta (TASR) - Americké akcie otvorili pondelkové obchodovanie poklesom. Reagovali tak na rast cien ropy, k čomu došlo v dôsledku novej eskalácie konfliktu na Blízkom východe. Navyše, trhy sledujú vývoj rokovaní ministrov financií skupiny G20 v Severnej Karolíne. Informovala o tom agentúra AFP.
Približne desať minút po začatí obchodovania klesol kľúčový index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average o 0,5 % na 53.288,76 bodu. V podobnom rozsahu klesli aj širší index burzy S&P 500 a technologický index Nasdaq. V obidvoch prípadoch zaznamenali pokles o 0,4 %, pričom S&P 500 dosiahol 7680,51 bodu a Nasdaq 26.296,17 bodu.
USA cez víkend zaútočili na dva iránske odpaľovacie systémy na ostrove Lárak v Hormuzskom prielive, na čo Irán reagoval útokom na americký vojenský personál na leteckej základni v Spojených arabských emirátoch. To viedlo k rastu cien ropy o viac než 2,5 %, pričom cena Brentu prekonala 90 USD (77,61 eura) za barel (159 litrov). O situácii na Blízkom východe by mali rokovať aj ministri financií 20 najväčších ekonomík G20 v meste Asheville v americkom štáte Severná Karolína.
Trhy okrem toho čakajú na údaje o vývoji na americkom trhu práce za mesiac august. Tie by ministerstvo práce malo zverejniť v piatok 4. septembra.
(1 EUR = 1,1596 USD)
Približne desať minút po začatí obchodovania klesol kľúčový index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average o 0,5 % na 53.288,76 bodu. V podobnom rozsahu klesli aj širší index burzy S&P 500 a technologický index Nasdaq. V obidvoch prípadoch zaznamenali pokles o 0,4 %, pričom S&P 500 dosiahol 7680,51 bodu a Nasdaq 26.296,17 bodu.
USA cez víkend zaútočili na dva iránske odpaľovacie systémy na ostrove Lárak v Hormuzskom prielive, na čo Irán reagoval útokom na americký vojenský personál na leteckej základni v Spojených arabských emirátoch. To viedlo k rastu cien ropy o viac než 2,5 %, pričom cena Brentu prekonala 90 USD (77,61 eura) za barel (159 litrov). O situácii na Blízkom východe by mali rokovať aj ministri financií 20 najväčších ekonomík G20 v meste Asheville v americkom štáte Severná Karolína.
Trhy okrem toho čakajú na údaje o vývoji na americkom trhu práce za mesiac august. Tie by ministerstvo práce malo zverejniť v piatok 4. septembra.
(1 EUR = 1,1596 USD)