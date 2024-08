New York 5. augusta (TASR) - Americké akcie pokračujú v poklese aj v pondelok, pričom hlavný index newyorskej burzy klesol krátko po začiatku obchodovania zhruba o 3 %. Otrasy na akciových trhoch vyvolali informácie o vývoji na americkom trhu práce, ktoré zvýšili obavy, že ekonomika USA by mohla smerovať do recesie. Informovala o tom agentúra AFP.



Približne 15 minút po začiatku pondelkového obchodovania na Wall Street klesol kľúčový index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average o 2,7 % na 38.660,45 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 3,3 % na 5170,41 bodu. Najvýraznejší pokles zaznamenal technologický index Nasdaq Composite. Ten klesol o 4,2 % na 16.069,97 bodu.



Výpredaj na Wall Street spustila v piatok (2. 8.) správa z trhu práce, ktorá poukázala na nečakane prudké spomalenie tvorby pracovných miest a prekvapivý nárast miery nezamestnanosti. Tá sa dostala na najvyššiu úroveň od októbra 2021.



Zamestnávatelia v USA mimo poľnohospodárstva vytvorili v júli len 114.000 nových pracovných miest po 179.000 v júni. Miera nezamestnanosti stúpla o 0,2 percentuálneho bodu na 4,3 %. Ekonómovia počítali s 206.000 novými pracovnými miestami a stagnáciou miery nezamestnanosti na 4,1 %.



"Údaje z trhu práce signalizujú, že americká centrálna banka vyčkávala príliš dlho s redukciou úrokových sadzieb," uviedli analytici z Pantheon Macroeconomics. Nepríjemné správy z pracovného trhu prišli iba dva dni potom, ako Fed ponechal úrokové sadzby nezmenené.



Časť analytikov však tvrdí, že aj keď v auguste sa dajú očakávať ďalšie otrasy na akciových trhoch, tieto výkyvy automaticky neveštia recesiu. Napríklad analytik zo spoločnosti CFRA Research Sam Stovall povedal, že "aj naďalej predpokladá skôr mäkké pristátie (americkej ekonomiky), než recesiu". V tejto súvislosti dodal, že august je tradične slabé obdobie pre akciové trhy.