Americké akcie začali obchodovanie zmiešane

New York 9. apríla (TASR) - Americké akcie začali stredajšie obchodovanie zmiešane, keďže trhy nejako spracovali clá uvalené Spojenými štátmi a následné odvetné opatrenia zo strany Číny a Európskej únie. Informovala o tom agentúra AFP.



Približne 15 minút po začiatku obchodovania dosiahol hlavný index burzy v New Yorku Dow Jones Industrial Average 37.465,28 bodu. To znamená pokles o 0,5 %. Širší index burzy S&P 500 klesol o 0,1 % na 4976,88 bodu, naopak, technologický index Nasdaq Composite vzrástol o 0,7 % na 15.367,67 bodu.



Zatiaľ nerozhodný začiatok obchodovania nasleduje po utorkovom (8. 4.) obchodovaní plnom výkyvov, keď na začiatku obchodovania akcie v očakávaní obchodných dohôd rástli, aby v jeho závere prudko klesli po tom, čo Biely dom potvrdil plány zvýšiť clá na dovoz tovarov z Číny. Clá na čínske produkty tak dosiahli 104 %, pričom do platnosti vstúpili dnešným dňom. Peking reagoval okamžite a v stredu oznámil zvýšenie dovozných ciel na americké tovary na 84 %.



Medzitým členské štáty EÚ v stredu hlasovali za návrh Európskej komisie na zavedenie prvých odvetných opatrení voči Spojeným štátom. Clá na americké tovary v hodnote viac než 20 miliárd eur začnú platiť 15. apríla a týkať by sa mali tovarov ako sójové bôby, kukurica, pomarančový džús, železo, oceľ, hliník, motocykle či kozmetické výrobky.