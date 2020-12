Americké akciové indexy sa v stredu mierne posilnili

New York 31. decembra (TASR) - Burzy v USA sa v stredu (30. 12.) po poklese v predchádzajúcom dni opäť posilnili.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v stredu pripísal 0,24 % a uzavrel na 30.409,56 bodu. Širší index S&P 500 v vzrástol o 0,13 % na 3732,04 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,15 % na 12.870 bodov.



Investori čoraz viac počítajú s výrazným zotavením ekonomiky v roku 2021. Jedným z dôvodov je aj začiatok očkovania proti novému koronavírusu. V stredu získala v Británii povolenie ďalšia vakcína proti ochoreniu COVID-19. Táto vakcína od koncernu AstraZeneca dostala povolenie aj v Argentíne. Čoskoro by ju mali schváliť aj ďalšie krajiny.



Analytik firmy Oanda Edward Moya uviedol, že ďalším faktorom, ktorý podporil akciový trh aj napriek vysokým počtom nových prípadov ochorenia COVID-19 a vysokým počtom úmrtí, je blížiaca sa výmena vlády v USA. "Čoraz horšie správy týkajúce sa ochorenia COVID-19 podporujú na Wall Street očakávania, že nová administratíva prezidenta Bidena prijme počas prvých sto dní vládnutia silné stimuly."



Pred koncom roka nemajú investori do akcií v USA dôvod na sťažnosti. Vďaka prudkému rastu po historickom páde na začiatku pandémie nového koronavírusu na jar je aktuálne Dow Jones za celý rok v pluse o 6,6 %, S&P 500 takmer o 16 % a Nasdaq o vyše 43 %.