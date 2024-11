BURZA: Ceny energií pre Slovensko rástli

Bratislava 18. novembra (TASR) - Cena elektrickej energie pre Slovensko s dodaním v budúcom roku dosiahla v piatok (15. 11.) na pražskej burze PXE úroveň 109,59 eura za megawatthodinu (MWh). To predstavuje oproti predchádzajúcemu týždňu nárast o 4,8 %, pričom cena predošlý piatok (8. 11.) bola na úrovni 104,56 eura/MWh. Piatková hodnota tak bola najvyššia počas minulého týždňa a zároveň zatiaľ počas aktuálneho mesiaca. Cena zemného plynu s dodaním v decembri sa v medzitýždňovom porovnaní taktiež zvýšila, v tomto prípade o 9,76 %.



Zemný plyn s dodaním v budúcom mesiaci sa na holandskej burze TTF predával minulý piatok za 46,55 eura/MWh, pričom predchádzajúci piatok 8. novembra dosiahol sumu 42,409 eura/MWh. Piatková hodnota bola rovnako ako pri elektrine najvyššia v priebehu minulého týždňa a zároveň tohto mesiaca.



Cena plynu sa výrazne zvýšila po tom, ako ruský dodávateľ Gazprom oznámil zastavenie dodávok plynu pre rakúsku spoločnosť OMV. Dôvodom je prehraté arbitrážne konanie proti Gazpromu. Rakúska OMV uviedla, že na prípadné zastavenie dodávok ruského plynu sa pripravovala už dlhšie a naďalej bude schopná dodávať plyn svojim zákazníkom. Zabezpečila si tranzitné kapacity z Nemecka a Talianska do Rakúska, ako aj dlhodobé zmluvy s inými dodávateľmi plynu. Takisto môže získať skvapalnený zemný plyn z Holandska.



Dodávky ruského plynu cez Ukrajinu sa podľa informácií prepravcu plynu Eustream v posledných dňoch zásadne nemenili a zostávajú na úrovni okolo 40 miliónov kubických metrov (m3) denne. Zo Slovenska prúdi v súčasnosti do Rakúska 237.927 MWh/deň (vyše 22 miliónov m3), čo predstavuje mierny pokles v porovnaní s minulým týždňom, v ktorom dodávky ruského plynu pre OMV neboli ešte zastavené. V medzitýždňovom porovnaní ide približne o 17-percentné zníženie.