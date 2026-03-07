< sekcia Ekonomika
Burza: Dow Jones má za sebou najhorší týždeň takmer za 1 rok
Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že nechce žiadnu dohodu s Iránom, ale požaduje od Teheránu bezpodmienečnú kapituláciu.
Autor TASR
New York 7. marca (TASR) - Akcie v USA sa v piatok (6. 3.) oslabili. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average stratil 450 bodov a zaznamenal najhorší týždeň takmer za 1 rok. V reakcii na prehĺbenie konfliktu v Iráne výrazne vzrástli ceny ropy. Obchodníci tiež reagovali na nečakané ochladenie trhu práce v USA. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Dow Jones v piatok klesol o 453,19 bodu alebo 0,95 % na 47.501,55 bodu. Počas dňa sa dostal do straty takmer 950 bodov. Širší index S&P 500 sa znížil o 1,33 % na 6740,02 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,59 % na 22.387,68.bodu.
Cena americkej ropa WTI v piatok prekonala 90 USD (77,85) za barel (159 litrov) a týždeň uzavrela so ziskom o 35 %, čo je najväčší týždenný nárast od začiatku obchodovania s termínovanými kontraktmi na WTI v roku 1983.
Dôvodom je konflikt medzi USA a Iránom, ktorý sa rozšíril naprieč Blízkym východom, narušil produkciu energií v regióne a takmer zastavil dopravu v Hormuzskom prielive, jednej z najdôležitejších lodných trás na svete.
Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že nechce žiadnu dohodu s Iránom, ale požaduje od Teheránu bezpodmienečnú kapituláciu.
Katarský minister energetiky Saad al-Kaabí pre britský denník Financial Times povedal, že ceny ropy môžu v najbližších týždňoch vystúpiť až na 150 USD za barel, ak tankery nebudú môcť plávať cez Hormuzský prieliv.
Negatívny vplyv mali tiež údaje z trhu práce. Počet pracovných miest mimo poľnohospodárstva v USA sa vo februári znížil o 92.000 po januárovom náraste o 126.000 miest (revízia z +130.000), uviedlo americké ministerstvo práce. Analytici očakávali zvýšenie o 60.000. Miera nezamestnanosti vo februári vzrástla na 4,4 % z januárových 4,3 %.
Všetky tri hlavné akciové indexy v USA sa za celý týždeň oslabili. S&P 500 klesol o 2 %, Dow Jones o 3 % a Nasdaq o 1,2 %.
(1 EUR = 1,1561 USD)
Dow Jones v piatok klesol o 453,19 bodu alebo 0,95 % na 47.501,55 bodu. Počas dňa sa dostal do straty takmer 950 bodov. Širší index S&P 500 sa znížil o 1,33 % na 6740,02 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,59 % na 22.387,68.bodu.
Cena americkej ropa WTI v piatok prekonala 90 USD (77,85) za barel (159 litrov) a týždeň uzavrela so ziskom o 35 %, čo je najväčší týždenný nárast od začiatku obchodovania s termínovanými kontraktmi na WTI v roku 1983.
Dôvodom je konflikt medzi USA a Iránom, ktorý sa rozšíril naprieč Blízkym východom, narušil produkciu energií v regióne a takmer zastavil dopravu v Hormuzskom prielive, jednej z najdôležitejších lodných trás na svete.
Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že nechce žiadnu dohodu s Iránom, ale požaduje od Teheránu bezpodmienečnú kapituláciu.
Katarský minister energetiky Saad al-Kaabí pre britský denník Financial Times povedal, že ceny ropy môžu v najbližších týždňoch vystúpiť až na 150 USD za barel, ak tankery nebudú môcť plávať cez Hormuzský prieliv.
Negatívny vplyv mali tiež údaje z trhu práce. Počet pracovných miest mimo poľnohospodárstva v USA sa vo februári znížil o 92.000 po januárovom náraste o 126.000 miest (revízia z +130.000), uviedlo americké ministerstvo práce. Analytici očakávali zvýšenie o 60.000. Miera nezamestnanosti vo februári vzrástla na 4,4 % z januárových 4,3 %.
Všetky tri hlavné akciové indexy v USA sa za celý týždeň oslabili. S&P 500 klesol o 2 %, Dow Jones o 3 % a Nasdaq o 1,2 %.
(1 EUR = 1,1561 USD)