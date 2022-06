Burza Euronext spustí v júli európsky technologický index

Paríž 7. júna (TASR) - Najväčšia európska burza Euronext predstavila plán založenia indexu sústredeného na technologické firmy. Tento krok má podporiť európsky technologický sektor, ktorý dlhodobo zaostáva za konkurentmi z USA.



Na indexe Euronext Tech Leaders bude 108 firiem, z toho 41 francúzskych, s celkovou trhovou kapitalizáciou 258 miliárd eur. Na porovnanie Alphabet, teda materský koncern Googlu, ktorý je najväčším titulom na newyorskej technologickej burze Nasdaq, má trhovú kapitalizáciu viac než 1,5 bilióna USD (1,4 bilióna eur).



Európsky technologický index by sa mal spustiť v júli. Jeho súčasťou bude napríklad fínska Nokia, francúzska softvérová firma Ubisoft či holandská donášková služba Just Eat Takeway.com.



Cieľom Euronextu je podpora európskeho technologického sektora. Index by mal byť "katalyzátorom pre novú generáciu technologických lídrov".



(1 EUR = 1,0726 USD)