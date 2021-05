Európske akcie rastú, index STOXX Europe 600 sa dostal na nový rekord

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 28. mája (TASR) - Európske akciové trhy pokračujú na konci týždňa v raste a paneurópsky index STOXX Europe 600 sa dostal na nové rekordné maximum. Akcie po celom svete podporili predovšetkým pozitívne údaje z ekonomiky USA.



STOXX Europe 600 sa o 10.31 h SELČ nachádzal s plusom 0,43 % na 448,34 bodu, keď sa predtým dostal až na 448,55 bodu. Motorom rastu bolo posilňovanie poisťovacích titulov, ktoré si pripísali 1,2 %. V pluse boli všetky sektory okrem automobilového.



Kľúčový nemecký index Dax sa o 10.32 h SELČ nachádzal so ziskom 0,49 % na 15.482,43 bodu. Hlavný francúzsky index CAC 40 bol v pluse o 0,41 %, taliansky FTSE MIB o 0,17 %, španielsky IBEX 35 o 0,37 % a britský FTSE 100 o 0,33 %.



Čínske akcie sa v piatok síce oslabili, ale majú za sebou najlepší týždeň za viac než tri mesiace. V Japonsku si kľúčový index Nikkei 225 pripísal 2,10 % a uzavrel na 29.149,41 bodu.



Zdá sa, že globálne akcie by mohli zaznamenať siedmy deň rastu po sebe. Vo štvrtok (27. 5.) zverejnená správa amerického ministerstva práce ukázala, že počet nových žiadostí o podporu v USA v minulom týždni klesol na nové pandemické minimum. To je ďalší signál, že najväčšia svetová ekonomika pokračuje v zotavovaní sa z koronakrízy.