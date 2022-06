Európske akciové trhy sa po šiestich dňoch poklesu oživili

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 15. júna (TASR) - Európske akciové trhy sa uprostred týždňa po viacerých dňoch poklesu oživili. Investori čakajú predovšetkým na rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách. Európske akcie podporilo mimoriadne zasadnutie Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá signalizovala, že je rozhodnutá zasiahnuť proti bezdôvodnému nárastu výnosov dlhopisov krajín eurozóny.



Kľúčový nemecký index Dax si v stredu pripísal 1,36 % a uzavrel na 13.485,29 bodu. Hlavný francúzsky index CAC 40 vzrástol o 1,35 % na 6030,13 bodu, taliansky FTSE MIB o 2,87 % na 22.473,56 bodu, španielsky IBEX 35 o 1,34 % na 8174,70 bodu a britský FTSE 100 o 1,20 % na 7273,41 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa zvýšil o 1,64 % na 3532,32 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 1,42 % na 413,10 bodu.



Investori čakajú na to, či Fed večer zvýši svoju kľúčovú sadzbu o 50 bázických bodov alebo až o 75 bázických bodov. Aj prípadné razantnejšie sprísnenie menovej politiky je podľa expertov po páde z predchádzajúcich dní už započítané v kurzoch. Európske akcie mali do stredy za sebou 6-dňové oslabovanie, čo bola ich najdlhšia takáto negatívna séria od marca 2020.



O upokojenie nervóznych trhoch sa v Európe postarala aj ECB, ktorá na stredu zvolala mimoriadne zasadnutie Rady guvernérov, na ktorom rokovala o spôsobe, ako pri postupnej normalizácii menovej politiky čeliť riziku "nerovnomernej transmisie tejto normalizácie". Inak povedané, ECB chce zabrániť prudkému zvýšeniu rizikových prirážok na dlhopisy zadlženejších krajín eurozóny, a tým aj opakovaniu dlhovej krízy spred niekoľkých rokov.



Wall Street sa v stredu podvečer pohybovala v pozitívnom pásme. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 19.40 h SLEČ nachádzal so ziskom 0,62 % na 30.553,54 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 0,93 % na 3770,04 bodu a technologický Nasdaq Composite o 1,77 % na 11.020,20 bodu.



Kurz spoločnej európskej meny v stredu klesol pod 1,04 USD/EUR. Podvečer sa predávala po 1,0392 USD. ECB stanovila v stredu popoludní referenčný kurz eura na 1,0431 (v utorok: 1,0452) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9587 (0,9568) eura.