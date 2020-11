Londýn 2. novembra (TASR) - Európske akciové trhy zamierili v pondelok nadol. Zapríčinili to obavy z nových blokád v regióne a neistota ohľadom amerických volieb, ktoré prevažujú nad silnými ekonomickými údajmi z Číny.



Do 8.05 h SEČ zaznamenal nemecký akciový index DAX pokles o 0,4 %, francúzsky CAC 40 o 0,5 % a londýnsky FTSE 100 o 0,4 %.



Spojené kráľovstvo sa stalo poslednou európskou krajinou, ktorá cez víkend oznámila opätovné zavedenie tzv. lockdown, teda obmedzenia pohybu obyvateľov, na jeden mesiac v celom Anglicku od štvrtka (5. 11.) s výnimkou škôl, univerzít a obchodov s tzv. základným tovarom.



Nemecko a Francúzsko zaviedli podobné čiastočné blokády minulý týždeň, zatiaľ čo Taliansko pravdepodobne predĺži svoj súčasný lockdown. Premiér Giuseppe Conte sa má v pondelok prihovoriť parlamentu.



Európski lídri sa zúfalo snažia zastaviť šírenie vírusu pred Vianocami, ale pre tieto nové opatrenia hrozí, že sa ekonomika regiónu znova prepadne do recesie práve v čase, keď bolo jej zotavenie už na dohľad.