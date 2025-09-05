< sekcia Ekonomika
Európske burzy sa v piatok oslabili
Kľúčový nemecký index Dax v piatok stratil 0,73 % a uzavrel na 23.596,98 bodu. Za celý týždeň sa Dax oslabil približne o 1,3 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 5. septembra (TASR) - Európske akcie klesli po správe o výraznom ochladení trhu práce v USA. Nové údaje síce zmazali pochybnosti o znížení úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou (Fed) o necelé dva týždne, zároveň však zvýšili obavy o zdravie najväčšej svetovej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.
Hlavný francúzsky index CAC 40 v piatok klesol o 0,31 % na 7674,78 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,91 % na 41.607,81 bodu. Paneurópsky index Stoxx 600 sa znížil o 0,16 % na 549,21 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 0,53 % na 5318,15 bodu.
V ekonomike Spojených štátov sa v auguste opäť vytvorilo podstatne menej pracovných miest, ako sa očakávalo. Okrem toho vzrástla nezamestnanosť. Tým sa dvere pre zníženie úrokových sadzieb nielen pootvorili, ale doslova dokorán otvorili, komentoval nové údaje analytik QC Partners Thomas Altmann.
Niektorí ekonómovia a analytici sa však obávajú trvalého ochladenia ekonomiky v USA a považujú nový cyklus uvoľňovania menovej politiky za oneskorený.
Navyše, Fed má vzhľadom na postupný nárast inflačných tlakov len obmedzený manévrovací priestor. Analytik CMC Markets Jochen Stanzl nepovažuje výraznejšie zníženie sadzieb (o 50 bázických bodov) za pravdepodobné.
V auguste sa mimo poľnohospodárstva vytvorilo v Spojených štátoch len 22.000 nových pracovných miest po 79.000 (revízia zo 73.000) v júli, uviedlo v piatok americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s nárastom počtu pracovných miest o 75.000. Miera nezamestnanosti vzrástla na 4,3 % zo 4,2 %.
