Európske burzy v stredu klesli, Dax stratil 0,30 %

Frankfurt nad Mohanom 22. januára (TASR) - Európske burzy v stredu oslabili. Kľúčový nemecký index Dax najprv stanovil nové rekordné maximum 13.640 bodov, neskôr však prišiel o zisky a stredajšie obchodovanie ukončil so stratou 0,30 % na 13.515,75 bodu.



Podľa analytika Commerzbank Olivera Schickentanza spôsobil koronavírus, ktorý sa objavil v Číne, v utorok (21. 1.) na burzách "len miernu nádchu". Preventívne opatrenia proti šíreniu vírusu v stredu podporili ázijské burzy a ráno aj európske. Neskôr sa však investori zľakli. Podľa Schickentanza riziko šírenia vírusu stále nie je zažehnané, čo by mohlo potenciálne ohroziť svetovú ekonomiku.



Kľúčový francúzsky index CAC 40 v stredu klesol o 0,18 % na 6010,98 bodu, taliansky FTSE MIB o 0,58 % na 23.706,29 bodu a britský FTSE 100 o 0,51 % na 7571,92 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa znížil o 0,51 % na 3769,79 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 0,08 % na 423,04 bodu.



Spoločná európska mena v stredu oslabila. Negatívny vplyv na ňu mala politická neistota v Taliansku, kde prichádza k zmene na čele jednej z koaličných strán. Kurz eura podvečer klesol na 1,1085 USD/EUR. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu referenčný kurz na 1,1088 (v utorok: 1,1115) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9019 (0,8997) eura.