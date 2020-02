Európske burzy oslabili, Dax klesol o 0,91 %

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 20. februára (TASR) - Európske burzy vo štvrtok klesli. Negatívny vplyv na náladu investorov malo zvýšenie obáv z ekonomických dôsledkov epidémie koronavírusu. Podvečer strácala aj Wall Street.



Kľúčový nemecký index Dax vo štvrtok kompletne zmazal svoje zisky z predchádzajúceho dňa. Dax padol o 0,91 % a uzavrel na 13.664 bodov. Hlavný francúzsky index CAC 40 klesol o 0,80 % na 6062,30 bodu, taliansky FTSE MIB o 1,56 % na 25.080,16 bodu a britský FTSE 100 o 0,27 % na 7436,64 bodu.



Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa znížil o 1,09 % na 3822,98 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 0,86 % na 430,19 bodu.



Aj napriek poklesu sa podľa experta firmy CMC Markets Jochena Stanzla Dax stále pohybuje na vysokých úrovniach. To signalizuje, že trh z dôvodu oslabenia ekonomiky, ktoré spôsobila epidémia koronavírusu, počíta s podporou centrálnych bánk a vlád.



Spoločná európska mena sa podvečer predávala po 1,0800 USD. Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok referenčný kurz na 1,0790 (v stredu: 1,0800) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9268 (0,9259) eura.



Wall Street sa podvečer pohybovala v negatívnom pásme. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 19.46 SEČ nachádzal so stratou 0,68 % na 29.148,26 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 0,62 % na 3365 bodov a technologický index Nasdaq Composite o 1,12 % na 9707,44 bodu.