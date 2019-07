Americká centrálna banka znížila kľúčovú sadzbu o 25 bodov

Dôvodom je snaha zabezpečiť pokračovanie rastu ekonomiky v situácii zvyšovania rizík, ktoré ohrozujú jej vyhliadky.

Washington 31. júla (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) v stredu v súlade s očakávaniami uvoľnila menovú politiku, keď znížila svoju kľúčovú sadzbu o 25 bodov. To bolo jej prvé zníženie za vyše 10 rokov. Dôvodom je snaha zabezpečiť pokračovanie rastu ekonomiky v situácii zvyšovania rizík, ktoré ohrozujú jej vyhliadky.



Menový výbor (FOMC) znížil kľúčovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 2 % až 2,25. Taktiež signalizoval možnosť ďalšieho uvoľnenia. Uviedol totiž, že bude konať tak, aby zabezpečil pokračovanie expanzie. Rozhodnutie nebolo jednohlasné, proti zníženiu sadzieb hlasovali dvaja členovia menového výboru.



FOMC tiež oznámil, že o dva mesiace skôr ukončí takzvané kvantitatívne sprísňovanie menovej politiky, inak povedané redukciu obrovského portfólia dlhopisov, ktoré Fed nahromadil počas globálnej finančnej krízy. Predaj dlhopisov sa pôvodne mal skončiť v septembri. Objem dlhopisov v bilancii Fedu celkovo klesol o 618 miliárd USD na 3,6 bilióna USD (3,23 bilióna eur).



FOMC ako dôvod uvoľnenia menovej politiky uviedol negatívny vplyv globálneho vývoja na ekonomické vyhliadky a nízke inflačné tlaky. Aktuálny rast ekonomiky označil za mierny, trh práce je však podľa FOMC silný.



Fed naposledy znížil kľúčový úrok 16. decembra 2008 počas finančnej krízy. So stredajším rozhodnutím Fedu zrejme nebude spokojný americký prezident Donald Trump, ktorý opakovanie kritizoval centrálnu banku a požadoval výraznejšie zníženie sadzieb.



(1 EUR = 1,1151 USD)