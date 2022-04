Hlavné akciové indexy v USA sa v piatok výrazne oslabili

New York 30. apríla (TASR) - Hlavné americké burzové indexy výrazným piatkovým oslabením uzavreli brutálny mesiac. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v posledný aprílový obchodný deň padol viac než o 900 bodov a technologický Nasdaq Composite takmer o 4,2 %.



Náladu na trhu pred víkendom zhoršili slabé výsledky niektorých technologických koncernov. Volatilita na burze zostáva vysoká. Podporuje ju vojna na Ukrajine, vysoké ceny ropy rovnako ako posilňovanie dolára a očakávania týkajúce sa sprísňovania menovej politiky v USA.



Dow Jones v piatok stratil 939,18 bodu alebo 2,77 % a uzavrel na 32.977,21 bodu. Širší index S&P 500 sa v piatok znížil o 3,63 % na 4131,93 bodu a technologický Nasdaq Composite o 4,17 % na 12.334,64 bodu. Nasdaq Composite aj S&P 500 uzavreli na nových tohtoročných minimách.



Nasdaq v apríli klesol približne o 13,3 % a má za sebou najhorší mesiac od októbra 2008. S&P 500 stratil 8,8 %, čo bolo jeho najprudšie oslabenie od marca 2020. Dow Jones sa za celý mesiac znížil o 4,9 %.



Nasdaq sa už dostal do teritória medvedieho trhu, keď sa nachádza o 23,9 % nižšie v porovnaní so svojím maximom. S&P 500 je 14,3 % pod maximom a Dow Jones 10,8 %. Nasdaq sa od začiatku roka oslabil o 21,2 %, S&P 500 o 13,3 % a Dow Jones o 9,3 %.



V piatok sa stal poslednou obeťou aprílového výpredaja technologických titulov Amazon, ktorého výsledky sklamali očakávania trhu. Akcie Amazonu v piatok padli o vyše 14 % a zaznamenali najprudší pokles od roku 2006.