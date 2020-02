Hlavný index newyorskej burzy Dow Jones klesol o viac než 1000 bodov

New York 24. februára (TASR) - Hlavný index newyorskej burzy Dow Jones klesol v pondelok o vyše 1000 bodov a index S&P 500 smeruje k najhoršiemu dennému vývoju za posledné dva roky. Dôvodom je rozšírenie nového koronavírusu z Číny do väčšieho počtu krajín, čo zvýšilo obavy o ďalší vývoj svetovej ekonomiky.



Pokles indexu Dow Jones o viac než 1000 bodov tak znamená, že kľúčový index newyorskej burzy vymazal zisky z tohto roka. Širší index S&P 500 je zasa zhruba o 5 % nižší, než bola jeho maximálna hodnota, ktorú zaznamenal minulý týždeň. Technologický index Nasdaq sa pohybuje zhruba 6,5 % pod svojim maximom.



Hlavný index burzy Dow Jones Industrial Average dosiahol v pondelok po 19.00 h SEČ 27.965,12 bodu. To znamená pokles o 1027,29 bodu (3,54 %). Index S&P 500 klesol o 116,33 bodu (3,49 %) na 3221,42 bodu. Index Nasdaq zaznamenal 9198,78 bodu, čo predstavuje pokles o 377,81 bodu alebo 3,95 %.