Burza: Investori sa snažia zistiť, čo bude robiť nový šéf Fedu
Ktokoľvek vedie Fed, má veľký vplyv na ekonomiku a trhy prostredníctvom úrokových sadzieb.
Autor TASR
New York 31. januára (TASR) - Trhy v USA sa v závere týždňa otriasali, keďže investori sa snažili zistiť, čo bude pre úrokové sadzby znamenať, že prezident Donald Trump nominoval Kevina Warsha na post šéfa Federálneho rezervného systému (Fed). Akciové indexy sa v piatok (30. 1.) oslabili. Index S&P 500 klesol o 0,4 % na 6939,03 bodu. Priemyselný index Dow Jones sa oslabil tiež o 0,4 %, a to na 48.892,47 bodu. Technologický Nasdaq si odpísal 0,9 % a uzavrel na úrovni 23.461,82 bodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Ktokoľvek vedie Fed, má veľký vplyv na ekonomiku a trhy prostredníctvom úrokových sadzieb. Rozhodnutia o úrokoch podporujú alebo utlmujú všetky druhy investícií, pretože Fed sa snaží udržať americký trh práce v chode bez toho, aby dovolil nekontrolovaný rast inflácie. Trump presadzuje nižšie úrokové sadzby, ktoré zvyčajne pomáhajú posilniť ekonomiku, ale môžu spôsobiť vyššiu infláciu. Obavy, že Fed stratí časť svojej nezávislosti, pomohli v ostatných mesiacoch katapultovať cenu zlata a oslabiť hodnotu amerického dolára.
Warsh bol v minulosti vo vedení Fedu, čo by mohlo znamenať, že bude pokračovať v zachovávaní nezávislosti centrálnej banky. Časť Wall Street prijala Warshovu nomináciu ako povzbudivý signál pre nezávislosť Fedu, ktorý v prípade potreby udrží vysoké sadzby. Warsh však nedávno kritizoval súčasného predsedu Fedu Jeromeho Powella a vyjadril podporu nižším sadzbám.
Hodnota amerického dolára sa v piatok zotavila, ale až po niekoľkých výkyvoch, ktoré nasledovali po oznámení nominácie Warsha. Najprudšie pohyby boli na trhoch s drahými kovmi, kde ceny zlata a striebra po nedávnom ohromnom raste prudko klesli.
Zlato stratilo 11,4 % a uzavrelo na úrovni 4745,10 USD (3981,12 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Za ostatný rok sa cena zlata zhruba zdvojnásobila. Vo štvrtok (29. 1.) sa v jednom okamihu pohybovala až pri úrovni 5600 USD. Striebro sa prepadlo ešte viac, a to o 31,4 %.
Piatkový pokles cien kovov oslabil akcie ťažobnej spoločnosti Newmont o 11,5 %. Akcie ďalšej ťažobnej firmy Freeport-McMoRan si odpísali 7,5 %. Straty trhu pomohla obmedziť spoločnosť Tesla, ktorej akcie vzrástli o 3,3 %. Akcie firmy Apple tiež stúpli, a to o 0,5 % po tom, ako výrobca iPhonov vykázal za uplynulý štvrťrok lepší zisk, ako analytici očakávali.
(1 EUR = 1,1919 USD)