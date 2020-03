Japonská burza posilnila po stredajšom prudkom oživení na Wall Street

Tokio/New York 5. marca (TASR) - Tokijská burza si vo štvrtok polepšila o vyše 1 %. Podporilo ju prudké stredajšie (4. 3.) oživenie na Wall Street, ktorá si pripísala vysoké zisky. Náladu investorov v USA zlepšilo to, že bývalý viceprezident Joe Biden zvíťazil v primárkach Demokratickej strany počas tzv. super utorka vo väčšine zo 14 štátov, v ktorých sa hlasovalo.



Kľúčový japonský index Nikkei 225 vo štvrtok stúpol o 229,06 bodu alebo 1,09 % a uzavrel na 21.329,12 bodu. Širší index Topix sa zvýšil o 0,88 % na 1515,71 bodu.



Americké burzy zareagovali v stredu na pád z predchádzajúceho dňa prudkým oživením. Podporili ich tiež rôzne opatrenia na zvládnutie epidémie koronavírusu v USA. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average vyskočil o 1173,45 bodu alebo 4,53 % a uzavrel na 27.090,86 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 4,22 % na 3130,12 a technologický index Nasdaq Composite o 3,85 % na 9018,09 bodu.



Podľa americkej centrálnej banky (Fed) pokračuje ekonomika USA aj napriek epidémii koronavírusu v raste. Epidémia však už narušila dodávateľské reťazce a spôsobila meškania, uvádza sa v takzvanej Béžovej knihe (Beige Book) Fedu, ktorá je neoficiálnym hodnotením stavu americkej ekonomiky. Fed ju vydáva osemkrát do roka a pri jej zostavovaní vychádza z informácií od svojich 12 regionálnych bánk. Aktuálna Béžová kniha vychádza z údajov získaných do 24. februára.