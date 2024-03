Americký index Dow Jones má za sebou najlepší týždeň v tomto roku

New York 24. marca (TASR) - Wall Street uzavrela v piatok (22. 3.) zmiešane, za celý týždeň si však výrazne polepšila, pričom kľúčový index Dow Jones Industrial Average zaznamenal najlepší týždeň v tomto roku.



Dow Jones v piatok stratil 305,47 bodu alebo 0,77 % a uzavrel na 39.475,90 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 0,14 % na 5234,18 bodu. Naopak, technologický Nasdaq Composite vzrástol o 0,16 % na rekordných 16.428,82 bodu.



Všetky tri hlavné americké indexy sa za celý týždeň výrazne posilnili, keď Dow Jones stúpol o 2 %, S&P 500 o 2,3 % a Nasdaq takmer o 2,9 %.



Akcie v USA tento týždeň podporilo rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed), ktorá piatykrát po sebe nezmenila úrokové sadzby. Menový výbor (FOMC) ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na takmer 23-ročnom maxime v pásme 5,25 % až 5,50 %, kde sa nachádza od júla 2023.



Fed však signalizoval, že ešte tento rok spustí cyklus uvoľňovania menovej politiky, pričom do konca roka by kľúčová sadzba mala klesnúť trikrát, vždy o štvrť percentuálneho bodu. Americká centrálna banka naposledy znižovala sadzby na začiatku pandémie ochorenia COVID-19 v marci 2020.