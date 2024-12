Burza Nasdaq nemôže žiadať viac diverzity v ich správnych radách

New York 12. decembra (TASR) - Federálny odvolací súd v Louisiane rozhodol, že akciová burza Nasdaq nemôže od kótovaných spoločností vyžadovať, aby vo svojich správnych radách zvýšili zastúpenie žien a menšinových skupín. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu Yahoo Finance.



Rozhodnutie prichádza viac ako tri roky po tom, čo federálna Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) schválila návrh burzy Nasdaq na zvýšenie počtu žien, rasových menšín a osôb s alternatívnou sexuálnou orientáciou (LGBTQ) v správnych radách amerických spoločností.



Navrhovaná politika, ktorá mala byť prvou svojho druhu pre americkú burzu cenných papierov, by vyžadovala, aby väčšina z takmer 3000 spoločností kótovaných na burze Nasdaq mala v predstavenstve aspoň jednu osobu, ktorá sa identifikuje ako žena, alebo aby vysvetlili, prečo tam taká osoba nie je, a aspoň jednu osobu, ktorá sa identifikuje ako príslušník rasovej menšiny alebo osobu, ktorá sa identifikuje ako gej, lesba, bisexuál, transsexuál alebo queer. Takisto by sa od spoločností vyžadovalo, aby verejne zverejňovali štatistiky o demografickom zložení svojich správnych rád.



Niektoré konzervatívne skupiny a republikánski zákonodarcovia sa proti návrhu dôrazne postavili, pričom tvrdili, že požiadavky sú svojvoľné a zaťažujúce. V stredu (11. 12.) piaty odvolací súd USA v New Orleans rozhodol, že návrh nie je v súlade so zákonom. Súd vo svojom rozhodnutí uviedol, že SEC nemala schváliť politiku na podporu rozmanitosti navrhovanú spoločnosťou Nasdaq.



"Nie je neetické, ak spoločnosť odmietne zverejniť informácie o rasových, rodových a LGTBQ+ charakteristikách svojich riaditeľov," uvádza sa v rozhodnutí. "Nie sme si vedomí žiadneho zavedeného pravidla alebo zvyku v oblasti obchodovania s cennými papiermi, ktorý by ukladal spoločnostiam povinnosť vysvetľovať, prečo ich predstavenstvá nemajú takú rasovú, rodovú alebo sexuálnu rozmanitosť, akú by spoločnosť Nasdaq uprednostňovala," konštatoval súd.



Nasdaq si za svojou politikou stojí. "Trváme na tom, že pravidlo zjednodušilo a štandardizovalo požiadavky na zverejňovanie informácií v prospech spoločností aj investorov," uviedla burza vo vyhlásení. Spoločnosť napriek tomu rozhodnutie súdu rešpektuje a nemá v úmysle "usilovať sa o ďalšie preskúmanie".



Na burze Nasdaq dominujú technologické koncerny ako napríklad Apple a Microsoft, ale je tam aj veľa finančných, biotechnologických a priemyselných spoločností.