Burza: Odstúpenie J. Bidena z boja o Biely dom posilnilo európske trhy

Londýn/Paríž/Frankfurt nad Mohanom 22. júla (TASR) - Európske akciové trhy zaznamenali v pondelok rast a zotavili sa z výrazných strát, ktoré zaznamenali počas minulého týždňa. Podporili ich najmä najnovšie správy z USA o odstúpení prezidenta Joea Bidena z boja o Biely dom. Informovala o tom agentúra Reuters.



Paneurópsky index Stoxx 600, ktorý sleduje obchodovanie na burzách v Británii a vo vybraných krajinách Európskej únie, vzrástol v dopoludňajších hodinách o takmer 1 % po tom, ako za minulý týždeň klesol najprudšie od začiatku roka. Index v závere minulého týždňa reagoval na politickú neistotu v USA a riziko obchodných reštrikcií zo strany Washingtonu.



Cez víkend však Biden oznámil, že sa nebude uchádzať o znovuzvolenie za prezidenta USA, a zároveň podporil viceprezidentku Kamalu Harrisovú. Pre európske trhy to podľa analytikov bola dobrá správa.



Prípadné víťazstvo republikána Donalda Trumpa a spolu s ním Jamesa Davida Vancea ako jeho viceprezidenta by nebolo pre európske akcie príliš pozitívne, ak sa do úvahy vezme Trumpova agenda Amerika na prvom mieste, povedal Richard Flax z Moneyfarm. "Už len malá šanca, že by demokrati mohli vyhrať, je pre európske trhy povzbudením," dodal.