Paneurópsky index STOXX Europe 600 uzavrel na novom rekorde

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 27. mája (TASR) - Európske akciové trhy uzavreli vo štvrtok zmiešane. Paneurópsky index STOXX Europe 600 sa posilnili a uzavrel na novom rekordnom maxime. Podporil ho predovšetkým prudký nárast akcií európskej výroby lietadiel Airbusu, ktorý zvýšil svoje produkčné ciele. Naopak, kľúčový nemecký index Dax klesol z dôvodu negatívneho vplyvu poklesu akcií farmaceutického a chemického koncernu Bayer.



Dax po krátkom skoku do ziskového pásma uzavrel so stratou 0,28 % na 15.406,73 bodu. Akcie Bayer padli o 5 % a zaznamenali deň za 3 mesiace. Dôvodom sú súdne spory v USA.



Paneurópsky index STOXX Europe 600 stúpol o 0,27 % a na 446,44 bodu, čo je jeho nový zatvárací rekord. Akcie Airbusu vyskočili o 9,2 % potom, čo koncern predložil plány zvýšenia produkcie. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa zvýšil o 0,19 % na 4039,21 bodu.



Hlavný francúzsky index CAC 40 vo štvrtok stúpol o 0,69 % na 6435,71 bodu a taliansky FTSE MIB o 1,12 % na 25.056,19 bodu. Naopak, španielsky IBEX 35 klesol o 0,12 % na 9186,10 bodu a britský FTSE 100 o 0,10 % na 7019,67 bodu.



Európske akcie profitovali aj zo správy New York Times, že americký prezident Joe Biden v piatok (28. 5.) predloží pre fiškálny rok 2022 rekordný rozpočet v objeme 6 biliónov USD (4,92 bilióna eur). Jeho súčasťou maj byť rozsiahle investície do vzdelania, zdravotnej starostlivosti a infraštruktúry.



Wall Street sa vo štvrtok podvečer pohybovala v pozitívnom pásme. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 20.00 h SELČ nachádzal s plusom 0,30 % na 34.427,39 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 0,16 % na 4202,81 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,10 % na 13.752,25 bodu.



(1 EUR = 1,2198 USD)