Burza práce vo Vysokých Tatrách chce pomôcť najmä utečencom

Vysoké Tatry 5. mája (TASR) – Podnikatelia v cestovnom ruchu vo Vysokých Tatrách pripravili na piatok 6. mája v hoteli v Hornom Smokovci burzu práce. Ponúknu na nej desiatky miest, tento rok je zameraná predovšetkým pre záujemcov z Ukrajiny. „Cestovný ruch dlhodobo trpí nedostatkom pracovnej sily a zároveň chceme pomôcť Ukrajincom, ktorí do nášho regiónu utiekli pred vojnou. Podľa štatistík je ich v okrese Poprad okolo 1200,“ zdôvodnila pre TASR riaditeľka Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenka Rusnáková.



Verí, že ponukou práce dajú týmto ľuďom možnosť lepšie sa integrovať v regióne a prípadne sa osamostatniť. Viacerí utečenci si už prácu v Tatrách našli, na pracovnom trhu orientovanom predovšetkým na turizmus sú však stále desiatky neobsadených miest. „Aj cestovný ruch, ktorý je vlastne najväčším zamestnávateľom vo Vysokých Tatrách, chce takouto formou prispieť k ponuke práce. Pozície, s ktorými máme dlhodobý problém ich obsadiť, sú najmä chyžná, kuchár, čašník, akákoľvek pomocná sila a taktiež sú miesta ako údržbár či záhradník,“ doplnila Rusnáková s tým, že spätná väzba od Ukrajincov je pozitívna a na burzu prácu sa chystajú vo väčšom počte. Väčšina zo zamestnávateľov ponúka k práci aj ubytovanie, čo je pre utečencov podľa Rusnákovej veľký a dôležitý benefit.



„Dopyt po zamestnancoch z Ukrajiny je v Tatrách už dlhodobo, doteraz to bolo veľmi zložité a byrokratické, bolo treba čakať na rôzne povolenia a podobne. Teraz, ak majú ľudia štatút utečenca, zamestnať ich je oveľa jednoduchšie. Vítame, že štát zjednodušil nielen ich príchod na Slovensko, ale aj vstup na pracovný trh,“ skonštatovala Rusnáková. Zároveň ubezpečila miestnych, že sa nemusia obávať, že by im utečenci z Ukrajiny brali prácu. Obsadzovať budú pozície, ktoré sú dlhodobo voľné. Na burze práce, ktorá sa začne o 13. hodine, sa zúčastní približne desať zamestnávateľov z regiónu a ponúknu záujemcom viac ako 90 pracovných miest. Prevažne ide o sezónne zamestnanie, Ukrajinci však budú mať po dohode možnosť získať aj trvalý pracovný pomer.