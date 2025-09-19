< sekcia Ekonomika
SEC navrhne zmenu, aby firmy zverejňovali výsledky polročne
Aktuálne pravidlá vyžadujú, aby verejne obchodované spoločnosti zverejňovali výsledky štvrťročne, hoci poskytovanie prognóz je dobrovoľné.
Autor TASR
New York 19. septembra (TASR) - Americká Komisia pre cenné papiere a burzu SEC navrhne zmenu pravidiel v nadväznosti na výzvu prezidenta Donalda Trumpa, aby sa štvrťročné správy o ziskoch zmenili na polročné, uviedol šéf SEC Paul Atkins. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
„Vítam tento prezidentov návrh a hovoril som s ním o tom,“ uviedol Atkins v piatok v rozhovore pre CNBC. „Celkovo si myslím, že návrh na zmenu súčasných pravidiel by bol krok správnym smerom, a potom to zvážime a budeme pokračovať ďalej.“
Ak by sa táto zmena schválila, podľa Atkinsa bude na firmách, aby sa rozhodli, či prejdú na polročné zverejňovanie výsledkov alebo zostanú pri kvartálnych správach. „Trh bude môcť v záujme akcionárov a verejne obchodovaných spoločností rozhodnúť, aká je správna frekvencia."
Aktuálne pravidlá vyžadujú, aby verejne obchodované spoločnosti zverejňovali výsledky štvrťročne, hoci poskytovanie prognóz je dobrovoľné. Pravidlá môže zmeniť len SEC, kde majú republikáni v súčasnosti hlasovaciu väčšinu 3:1, pričom jedno miesto je neobsadené.
Trump začiatkom týždňa požadoval prechod na polročné zverejňovanie výsledkov. Ako dôvod uviedol, že to „ušetrí peniaze a umožní manažérom sústrediť sa, aby sa náležite venovali riadeniu svojich firiem“.
