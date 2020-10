Tokijská burza zaznamenala celodenný výpadok

Tokio 1. októbra (TASR) - Tokijská burza zaznamenala vo štvrtok bezprecedentný celodenný výpadok. Pre technický problém sa celý deň neobchodovalo.



Japan Exchange Group (JPX) vo štvrtok ráno ešte pred otvorením obchodovania identifikovala problém s prenosom dát. Systém burzy napríklad nedokázal spracovať obchodné príkazy. Preto sa prerušilo obchodovanie so všetkými akciami a vo štvrtok sa už neobnovilo. Zastavenie obchodovania zasiahlo okrem tokijskej burzy a hlavných indexov Nikkei 225 a Topix aj trhy v Sappore, Nagoji a Fukuoke, ktoré tiež používajú systém JPX.



JPX neskôr oznámila, že bezprecedentné celodenné zastavenie obchodovania spôsobil hardvérový problém, ktorý už odstránila. Obchodovanie by malo normálne pokračovať v piatok (2. 10.).



Problém vyžadoval reštart systému, ktorý „by spôsobil zmätok medzi investormi a účastníkmi trhu“, povedal šéf JPX Koichiro Miyahara na popoludňajšej tlačovej konferencii. „Po diskusiách s účastníkmi trhu sme sa rozhodli zastaviť trh na celý deň,“ dodal.



Japan Exchange Group v roku 2005 pre technický problém zastavila obchodovanie so všetkými akciami na 4,5 hodiny. V nasledujúcich rokoch musel burzový operátor riešiť viacero technických problémov, ale nikdy neprišlo ku kompletnému zastaveniu obchodovania. JPX je treťou najväčšou burzou na svete z hľadiska trhovej kapitalizácie.