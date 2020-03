New York 9. marca (TASR) - Wall Street má za sebou najhorší deň od finančnej krízy. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average padol o vyše 2000 bodov alebo takmer 7,8 %. Dôvodom výpredaja boli rastúce obavy zo šíriacej sa epidémie koronavírusu a kolaps cien ropy.



Dow Jones v pondelok stratil 2013,76 bodu alebo 7,79 % a uzavrel na 23.851,02 bodu. Bodovo to bol rekordný pokles a percentuálne najvýraznejší od 15. októbra 2008, keď oslabil o 7,87 %. Kľúčový americký index sa v pondelok dostal najnižšie od januára 2019.



Širší index S&P 500 padol o 225,81 bodu alebo 7,60 % na 2746,56 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 624,94 bodu alebo 7,29 % na 7950,68 bodu.



Energetické tituly, vrátane Exxon Mobil, Hess a Marathon Oil, ukončili obchodovania so stratou vyše 20 %, finančné tituly klesli o vyše 10 %.



Masívny výpredaj dokonca spôsobil tesne po začiatku pondelkového obchodovania jeho prerušenie na 15 minút, keď predtým S&P 500 padol o vyše 7 %.



Investori sa v pondelok ďalej zbavovali rizikových aktív a nakupovali bezpečné aktíva, ako sú dlhopisy. Výnosy 10-ročných dlhopisov americkej vlády v pondelok prvýkrát v histórii klesli pod 0,5 %, v rannom obchodovaní padli až na 0,318 %.