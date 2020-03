Wall Street pokračuje na začiatku nového týždňa v poklese

New York 23. marca (TASR) - Wall Street pokračuje v pondelok v poklese po tom, čo minulý týždeň zaznamenala najprudší týždňový pokles od finančnej krízy v roku 2008. Nepomohli ani bezprecedentné opatrenia centrálnej banky (Fed). Investori čakajú na to, že americký Kongres schváli rozsiahly stimulačný a záchranný balík na zmiernenie ekonomických dôsledkov pandémie nového koronavírusu.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 14.49 h SEČ nachádzal so stratou 371,26 bodu alebo 1,94 % na 18.802,72 bodu. Dow Jones minulý týždeň padol o vyše 17 %. To bol jeho najprudší 1-týždňový pokles od októbra 2008, keď sa oslabil o 18,2 %.



Širší index S&P 500 sa v pondelok o 14.54 h SEČ nachádzal s mínusom 1,78 na 2263,85 bodu a technologický index Nasdaq Composite s mínusom 0,43 % na 6849,60 bodu.



Fed v pondelok ohlásil neobmedzené kvantitatívne uvoľňovanie a nové úverové programy na pomoc firmám a domácnostiam. Wall Street však čaká na schválenie stimulačného balíka Kongresom.