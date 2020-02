Wall Street prudko oslabila, Dow Jones padol takmer o 1200 bodov

New York 27. februára (TASR) - Wall Street pokračovala vo štvrtok v páde. Hlavný americký index Dow Jones Industrial Average zaznamenal najhorší deň od februára 2018 a zatvoril najnižšie od augusta 2019. Dôvodom sú obavy, že koronavírus sa môže rozšíriť v USA.



Dow Jones vo štvrtok stratil 1190,95 bodu alebo 4,42 % a uzavrel na 25.766,64 bodu. Širší index S&P 500 padol takisto o 4,42 % na 2978,76 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 4,61 % na 8566,48 bodu.



Dow zaznamenal najvýraznejší bodový pokles vo svojej histórii. S&P 500 zatvoril pod hranicou 3000 prvýkrát od vlaňajšieho októbra.



Štvrtkové straty spôsobili, že všetky hlavné indexy Dow Jones, S&P 500 aj Nasdaq klesli do pásma korekcie, keďže zatvorili o viac než 10 % pod svojimi maximami. Indexu Dow Jones trvalo len 10 obchodných dní, aby zo svojho historického maxima padol do pásma korekcie. S&P 500 a Nasdaq stanovili nové maximá minulý týždeň.



Dow Jones a S&P 500 majú za sebou najhorší deň od februára 2018 a Nasdaq zaznamenal najvýraznejšiu 1-dňovú stratu od augusta 2011. Od začiatku týždňa Dow Jones padol o vyše 11 % a S&P 500 o 10,8 %.