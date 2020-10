Wall Street sa po otvorení výrazne oslabila, Dow Jones padol o 1,88 %

New York 28. októbra (TASR) - Wall Street sa v stredu po otvorení výrazne oslabila. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average padol o vyše 500 bodov. Investori sa obávajú, že rýchle šírenie koronavírusu môže spomaliť zotavovanie ekonomiky.



Dow Jones sa v stredu o 14.34 h SEČ nachádzal so stratou 517,10 bodu alebo 1,88 % na 26.946,09 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 1,88 % na 3326,79 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,93 % na 11.211,21 bodu.



V minulom týždni dosiahol priemerný denný prírastok nových prípadov nákazy novým koronavírusom v USA nový rekord 71.832, vyplýva z údajov Johns Hopkins University. Zvyšuje to obavy, že zotavovanie ekonomiky z jarného šoku sa zastaví.



V oslabovaní pokračujú uprostred týždňa aj európskej burzy. Kľúčový nemecký index Dax sa o 14.25 h SEČ nachádzal s mínusom 3,99 % na 11.582,41 bodu. Hlavné indexy v Paríži a Miláne strácali okolo 3,5 %. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 padol pod hranicu 3000 bodov, o 14.25 h SEČ sa nachádzal na 2961,45 bodu (-3,55 %).



Prudko klesajú aj komoditné trhy, napríklad ceny ropy. Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s decembrovým kontraktom sa o 14.27 h SEČ predával s mínusom 2,07 USD alebo 5,23 % po 37,50 USD (31,69 eura). Decembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent zlacnel o 1,86 USD alebo 4,51 % na 39,34 USD za barel.



(1 EUR = 1,1832 USD)