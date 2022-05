Wall Street sa v piatok výrazne posilnila

New York 28. mája (TASR) - Wall Street sa v piatok (27. 5.) výrazne posilnila. Všetky tri hlavné indexy zaznamenali aj týždenné zisky a ukončili najdlhší pokles za desaťročia. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average rovnako ako širší index S&P majú za sebou najlepší týždeň od novembra 2020.



Dow Jones si v piatok pripísal 575,77 bodu alebo 1,76 % a uzavrel na 33.212,96 bodu. S&P 500 vzrástol o 2,47 % na 4158,24 bodu a technologický Nasdaq Composite o 3,33 % na 12.131,13 bodu.



Dow Jones sa za celý uplynulý týždeň posilnil o 6,2 % a ukončil 8-týždňový výpredaj, ktorý bol najdlhší do roku 1932. S&P 500 si za týždeň polepšil o 6,5 % a Nasdaq o 6,8 %, pričom prerušili 7-týždňové oslabovanie, čo bola pre oba indexy najdlhšia takáto negatívna séria od spľasnutia internetovej bubliny.



Náladu na trhu podporili signály, že inflácia v USA má svoj vrchol zrejme už za sebou a začína sa spomaľovať, rovnako ako nárast spotrebiteľských výdavkov, ktorý prekonal očakávania. To zvýšilo optimizmus, že americká centrálna banka (Fed) by mohla sprísniť menovú politiku bez toho, aby stiahla ekonomiku do recesie.