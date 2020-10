Wall Street sa v stredu posilnila, Dow Jones vzrástol o 1,91 %

New York 8. októbra (TASR) - Wall Street sa v stredu (7. 10.) rýchlo zotavila z utorkového (6. 10.) poklesu. Dôvodom boli nádeje na to, že Kongres by mohol schváliť aspoň menší balík nových stimulov.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v stredu pripísal 1,91 % a uzavrel na 28.303,46 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 1,74 % na 3419,45 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,88 % na 11.364,60 bodu. Hlavné americké burzové indexy tak takmer kompletne zmazali straty z predchádzajúceho dňa.



Americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať vo svojej uvoľnenej menovej politike, vyplýva zo zápisnice septembrového zasadnutia menového výboru (FOMC).



V utorok sa americké akcie oslabili po tom, ako sa prezident Donald Trump rozhodol až do prezidentských volieb zastaviť rokovania o novom balíku stimulov. V stredu zasa náladu na trhoch zlepšili jeho vyjadrenia, že podporí niektoré čiastočné opatrenia, ako je napríklad pomoc aerolíniám.