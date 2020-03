Wall Street sa v utorok čiastočne zotavila z pondelkového prepadu

New York 17. marca (TASR) - Wall Street sa v utorok čiastočne zotavila z pondelkového (16. 3.) prepadu, ktorý bol najprudší od roku 1987. Investori totiž počítajú s masívnymi vládnymi stimulmi na boj s ekonomickými dôsledkami pandémie koronavírusu.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v utorok pripísal 1048,86 bodu alebo 5,20 % a uzavrel na 21.237,38 bodu. V pondelok stratil takmer 3000 bodov alebo 13 %.



Širší index S&P 500 v utorok vzrástol o 6 % na 2529,19 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 6,23 % na 7334,78 bodu.



Náladu na Wall Street zlepšili správy, že Biely dom chce do ekonomiky naliať až 1 bilión USD (910,6 miliardy eur), aby zmiernil dôsledky pandémie nového koronavírusu.



Fiškálny balík stimulov by mal obsahovať aj priame platby Američanom, uviedol zdroj oboznámený so záležitosťou. Vláda uvažuje o tom, že Američanom v najbližších dvoch týždňoch priamo pošle šeky, povedal novinárom minister financií Steven Mnuchin. "Američania teraz potrebujú hotovosť".



Mnuchin dodal, že firmy si budú môcť odložiť platenie daní až do výšky 10 miliónov USD a jednotlivci až do výšky 1 milión USD.



Americká centrálna banka (Fed) okrem toho v utorok ohlásila nový program na pomoc firmám. V jeho rámci bude nakupovať krátkodobé firemné dlhové cenné papiere, aby zabránila zamrznutiu trhov s krátkodobým financovaním pre firmy.



(1 EUR = 1,0982 USD)