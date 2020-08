Wall Street sa vo štvrtok posilnila

New York 21. augusta (TASR) – Pokračujúce posilňovanie technologických titulov podporilo vo štvrtok Wall Street, ktorá opäť uzavrela vyššie po stredajšom vyberaní ziskov. Technologický index Nasdaq Composite stanovil nové historické maximum. Na nové rekordy sa dostali akcie Apple rovnako ako Tesly. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average si však z dôvodu slabých údajov z ekonomiky pripísal len mierne plus.



Dow Jones vo štvrtok stúpol o 0,17 % na 27 739,73 bodu. Širší index S&P 500 sa zvýšil o 0,32 % na 3385,51 bodu a technologický Nasdaq Composite o 1,06 % na 11 264,95 bodu.



Situácia na trhu práce v USA zostáva pre koronakrízu napätá. Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti týždni skončenom 15. augusta sa opäť dostal nad 1 milión. Navyše, predstihový indikátor pre región Philadelphia padol viac, než sa očakávalo. Bol to jeho druhý pokles po sebe. Aktuálne údaje z ekonomiky USA signalizujú, že vysoký počet nových prípadov ochorenia COVID-19 brzdí jej zotavovanie.



Aj napriek tomu pokračovali akcie koncernu Apple v prelamovaní rekordov a pripísali si 2,2 %. V stredu trhová kapiatalizácia koncernu prvýkrát prekonala hranicu 2 bilióny USD (1,69 bilióna eur).



Na nové maximum sa vo štvrtok dostala aj akcia Tesly, ktorá sa prvýkrát dostala nad 2000 USD a uzavrela obchodovanie so ziskom 6,6 %.



Akcie Intelu si pripísali 1,7 %, akcie Uberu a Lyftu 6,8 %, respektíve o 5,8 %. Akcie Facebooku vzrástli o 2,4 %, Microsoftu o 2,3 % a Amazonu o 1 %.