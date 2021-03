Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

New York 27. marca (TASR) - Wall Street ukončila volatilný týždeň rastom. Akcie podporili pozitívne údaje z ekonomiky a bankového sektora rovnako ako rýchle očkovanie v USA.Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v piatok (26. 3.) pripísal 453,40 bodu alebo 1,39 % a uzavrel na 33.072,88 bodu. Dow Jones sa tak dostal na dohľad rekordnému maximu 33.227 bodov dosiahnutému pred niekoľkými dňami.Širší index S&P 500 v piatok stúpol o 1,66 % na 3974,54 bodu, čo je jeho nová rekordná zatváracia úroveň. Od začiatku roka si už polepšil o 5,8 %. Technologický index Nasdaq Composite sa v piatok zvýšil o 1,24 % na 13.138,72 bodu.Americký prezident Joe Biden vo štvrtok (25. 3.) oznámil nový cieľ svojej administratívy v priebehu prvých 100 dní od nástupu do úradu aplikovať 200 miliónov dávok vakcín proti novému koronavírusu. Pôvodný cieľ za prvých 100 dní aplikovať 100 miliónov dávok sa podarilo splniť za 58 dní.Finančné tituly si polepšili po tom, čo americká centrálna banka (Fed) oznámila, že banky môžu od konca júna obnoviť nákupy vlastných akcií a zvyšovať dividendy. Akcie JPMorgan sa posilnili o 1,7 % a Bank of America o 2,7 %.Dow Jones za celý uplynulý týždeň vzrástol o 1,4 % a S&P 500 o 1,6 %. Technologický Nasdaq, naopak, klesol o 0,6 %.