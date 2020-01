Wall Street v piatok oslabila, Dow Jones stratil 0,81 %

New York 4. januára (TASR) - Eskalácia konfliktu medzi USA a Iránom v piatok (3. 1.) schladila Wall Street, ktorá sľubne odštartovala do nového roka. Vo štvrtok (2. 1.) hlavné newyorské indexy stanovili nové rekordné maximá, v piatok však prišli o časť ziskov.



Hlavný americký index Dow Jones Industrial Average v piatok po otvorení padol až na 28.500 bodov. Nakoniec uzavrel obchodovanie so stratou 0,81 % na úrovni 28.634,88 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 0,71 % na 3234,85 bodu a technologický Nasdaq Composite o 0,79 % na 9020,77 bodu.



Nepokoj na trhoch vyvolalo zabitie veliteľa špeciálnych jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd Kásema Solejmáního, ktorý zomrel pri americkom leteckom útoku. Teherán pohrozil odvetou. Podľa expertov trhy čakali na príležitosť nadýchnuť sa po predchádzajúcom výraznom raste a teraz ju dostali. Zvýšenie neistoty spôsobilo, že investori predávali akcie a nakupovali aktíva považované za bezpečné prístavy, ako sú napríklad americké vládne dlhopisy alebo zlato.