Wall Street pokračovala v zotavení, Dow Jones vzrástol o 1,44 %

New York 5. februára (TASR) - Wall Street v utorok (4.2.) posilnila druhý deň po sebe. Príčinou je zníženie obáv týkajúcich sa ekonomických dôsledkov šírenia nového koronavírusu v Číne.



Dôležité americké indexy si v utorok polepšili o vyše 1 %. Analytici to zdôvodnili stimulačnými opatreniami čínskej centrálnej banky, ktoré by mali zmierniť ekonomické dôsledky nákazy, rovnako ako veľmi obmedzené rozšírenie nového vírusu v USA. Aj napriek stúpajúcemu počtu prípadov, nárast "nebol dostatočný, aby spôsobil paniku na Wall Street alebo zvýšil strach, že Čína a ďalšie krajiny nedokážu dostať nákazu pod kontrolu," uviedol stratég firmy Ventura Wealth Management Tom Cahill.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v stredu pripísal 1,44 % a uzavrel na 28,807.63 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 1,50 % na 3297,59 bodu a technologický index Nasdaq Composite vyskočil o 2,10 % na 9467,97 bodu.



V utorok sa zotavili napríklad tituly z oblasti dopravy a cestovného ruchu. Akcie United Airlines posilnili o 5,3 % a Marriott International o 4,2 %.



V prudkom raste pokračovali akcie Tesly, ktoré stúpli o 13,7 % po pondelkovom (3. 2.) náraste takmer o 20 %. Polepšili si aj ďalšie technologické tituly, vrátane Apple, Amazonu a Netflixu, ich akcie vzrástli minimálne o 2 %. Výnimkou boli akcie materského koncernu Google, Alphabetu, ktoré klesli o 2,6 %. Dôvodom boli hospodárske výsledky za 4. kvartál, ktoré sklamali očakávania trhu.