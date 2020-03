Americký akciový trh sa po predchádzajúcom prepade zotavuje

New York 13. marca (TASR) - Po prepade v predchádzajúcom dni sa akcie na Wall Street vrátili k rastu, pričom hlavný index burzy Dow Jones vyskočil po začatí obchodovania zhruba o 5 %. V podobnom rozsahu vzrástol aj širší index S&P 500. Investori tak reagovali na signály z Washingtonu, že vláda a Kongres sú blízko k dohode o balíku stimulov na pomoc firmám zápasiacim s dôsledkami nového koronavírusu.



Krátko po otvorení burzy v New Yorku jej hlavný index Dow Jones Industrial Average vzrástol o vyše 1000 bodov (4,9 %) na 22.247,57 bodu. Širší index burzy S&P 500 vzrástol o 5,4 % na 2613,59 bodu a rast o viac než 5 % zaznamenal aj technologický index Nasdaq Composite. Dosiahol 7591,96 bodu, čo predstavuje rast o 5,4 %.



V predchádzajúcom dni zaznamenal Dow Jones najväčší jednodňový prepad za vyše tri desaťročia, keď v priebehu obchodovania klesol o vyše 2300 bodov (približne 10 %) na 21.200,62 bodu. Bol to najvýraznejší pokles od takzvaného Čierneho pondelka 19. októbra 1987, keď Dow Jones klesol o 22,6 %.



Prudký pokles evidoval vo štvrtok (12. 3.) aj S&P 500. Klesol o 9,51 % a technologický index Nasdaq Composite o 9,43 %. Napriek piatkovému predbežnému zotaveniu sú tak Dow Jones a S&P 500 stále približne 25 % pod svojím maximom, ktoré zaznamenali v polovici februára a smerujú k najhoršiemu týždennému vývoju od finančnej krízy.