Hlavný index nemeckej burzy DAX sa rozšíri na 40 spoločností

Frankfurt nad Mohanom 24. novembra (TASR) - Hlavný index burzy vo Frankfurte nad Mohanom sa rozšíri zo súčasných 30 na 40 spoločností. Oznámila to v utorok Deutsche Börse prevádzkujúca frankfurtskú burzu s tým, že sa zároveň sprísnia podmienky na zaradenie do indexu.



O plánovaných zmenách informovala Deutsche Börse už začiatkom októbra. Vtedy zverejnila, že uvažuje o rozšírení hlavného indexu DAX, pričom odštartovala prieskum medzi investormi.



Prevádzkovateľ burzy tak reaguje na škandál spojený so spoločnosťou Wirecard. Tá bola vyradená z indexu v auguste po jej júnovom bankrote v dôsledku zistenia diery v hodnote 1,9 miliardy eur v účtovníctve spoločnosti.



Súčasťou rozšírenia DAX budú preto aj zmeny podmienok na zaradenie do indexu. Jednou z nich je aj to, aby firmy najmenej dva posledné roky vykázali prevádzkový zisk. Práve ziskovosť sa stala terčom kritiky v prípade firmy, ktorá Wirecard po vyradení v auguste nahradila. Bola ňou spoločnosť Delivery Hero zabezpečujúca rozvoz jedla, ktorá nikdy nezaznamenala zisk.



Okrem týchto faktorov má rozšírenie kľúčového akciového indexu aj ďalší dôvod. Podľa viacerých názorov hlavný index zahrňujúci iba 30 spoločností nedostatočne reprezentuje najväčšiu európsku ekonomiku. Na porovnanie, v hlavnom indexe parížskej burzy CAC je 40 firiem a v prípade londýnskeho FTSE až 100.



Rozšírenie indexu okrem toho prispeje k jeho väčšej diverzifikácii. Zatiaľ čo doteraz v ňom dominovali automobilky a technologické firmy, v rozšírenom indexe by sa mali objaviť napríklad aj výrobca parfumov Symrise či on-line obchod Zalando. Rozšírenie indexu DAX by sa podľa agentúry AFP malo zrealizovať v septembri budúceho roka.



Okrem toho dôjde k zmenám aj v rámci indexu MDAX, v ktorom je v súčasnosti 60 firiem. Ich počet sa na jeseň budúceho roka zredukuje na 50.