Hlavný index newyorskej burzy Dow Jones vzrástol na nové maximum

New York 9. novembra (TASR) - Kľúčové indexy na Wall Street otvorili pondelkové obchodovanie rastom na nové maximá, keď trhy výrazne podporila informácia o vysokej účinnosti potenciálnej vakcíny na ochorenie COVID-19 vyvíjanej americkou firmou Pfizer a nemeckou biotechnologickou spoločnosťou BioNTech. To posilnilo očakávania, že ekonomika by sa mohla rýchlejšie zotaviť z krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu.



Ako uviedla agentúra Reuters, hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average vzrástol po otvorení trhov o 1144,50 bodu, alebo 4,04 %, na 29.467,90 bodu.



Index S&P 500 dosiahol 3583,04 bodu. To znamená rast o 73,60 bodu (2,1 %). Technologický index Nasdaq Composite vzrástol o 151,43 bodu (1,27 %) na 12.046,66 bodu.