Burzy klesajú, posilňuje ropa aj zlato

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 6. januára (TASR) - Nebezpečná eskalácia napätia na Blízkom východe naďalej znervózňuje finančné trhy po celom svete a podporuje ceny ropy. V pondelok bola situácia na trhoch podobná ako na konci minulého týždňa, to znamená, že na trhu bol zvýšený dopyt po bezpečných aktívach, naopak, rizikovejšie aktíva oslabovali.



Európske akcie pokračovali na začiatku nového týždňa v poklese. Hlavný nemecký index Dax sa v pondelok o 12.01 h SEČ nachádzal so stratou 1,61 % na úrovni 13.005,89 bodu, keď v rannom obchodovaní padol až o 2 %. Kľúčový francúzsky index CAC 40 okolo poludnia strácal 1,15 %, taliansky FTSE MIB klesol o 1,59 % na 23.836,26 bodu a britský FTSE 100 padol takmer o 1 %. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 klesol o 1,28 % na 3773,37 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 1,09 %.



Naďalej bol vysoký dopyt po zlate, ktorého cena sa v noci na pondelok dostala až na 1588,13 USD (1424,71 eura) za uncu (31,1 gramu), čo bolo najviac od apríla 2013. Zlato neskôr prišlo o časť svojich ziskov a predpoludním sa unca predávala po 1575 USD.



V posilňovaní pokračovali aj ropa. Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s februárovým kontraktom sa o 12.10 h SEČ predával po 63,81 USD. To bolo o 76 centov alebo 1,21 % viac ako na konci obchodovania v piatok (3. 1.). Cena WTI sa dočasne dostala až na 64,72 USD za barel, čo bolo najviac od vlaňajšieho apríla. Marcový kontrakt na severomorskú ropu Brent zdražel o 1,04 USD alebo 1,52 % na 69,64 USD za barel. Od začiatku roka cena WTI rovnako ako Brentu vyskočila približne o 6 %.



Na devízovom trhu bol dopyt po menách považovaných za bezpečný prístav pre investície v časoch neistoty. Jen sa dostal na 3-mesačné maximum 107,77 JPY/USD. Kurz švajčiarskeho franku sa pohybuje v blízkosti 4-mesačného maxima.