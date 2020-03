Prepad cien ropy stiahol so sebou aj akciové trhy

Sydney/Peking/Londýn 9. marca (TASR) - Burzy po celom svete zaznamenali prepad, keď po ďalšom rozšírení koronavírusu trhmi otriasli aj najnovšie kroky Saudskej Arábie. Tá spustila cenovú vojnu, čo zrazilo ceny ropy v pondelok až o 30 %.



Po tom, ako sa koncom minulého týždňa štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a Rusko ako najväčší producent z ďalšej desiatky mimo OPEC-u nedohodli na novej redukcii ťažby, Rijád rozhodol o výraznom znížení ceny svojej ropy a zvýšení produkcie v mesiaci apríl.



Ceny ropy reagovali prepadom o zhruba 30 %, pričom cena Brentu nakrátko klesla k 31 USD za barel (159 litrov) a cena WTI pod 28 USD za barel. Neskôr sa ceny komodity čiastočne zotavili a okolo 11.00 h SEČ sa pohybovali na úrovniach 37 USD/barel (Brent) a 33,50 USD/barel (WTI).



Podobný smer ako ceny ropy nabrali aj akciové trhy. Burzy v Ázii, ako aj v Austrálii uzatvorili výrazným poklesom a smerom nadol išli aj trhy v Európe. "Výraz divoký je slabé slovo," okomentoval vývoj na trhoch Chris Brankin z maklérskej spoločnosti TD Ameritrade Singapore.



Hlavný index tokijskej burzy Nikkei 225 klesol v závere obchodovania o 5,07 % a obchodovanie uzatvoril na úrovni 19.698,76 bodu. Širší index burzy Topix klesol o 5,61 % a obchodovanie uzatvoril na úrovni 1388,97 bodu.



Rovnaký vývoj zaznamenali aj čínske akciové trhy. Hlavý index burzy v Šanghaji klesol zhruba o 3 % a index hongkonskej burzy o 4,2 %.



Aj index juhokórejskej burzy Kospi klesol o 4,2 % a hlavný index austrálskej burzy S&P-ASX zaznamenal pokles až o 7,3 %. To je najväčší jednodňový pokles od svetovej finančnej krízy v roku 2008. Index MSCI Ázijsko-tichomorskej oblasti stratil 4,4 %, čo je najvýraznejší jednodňový pokles od augusta 2015.



Podobný vývoj nasledoval aj na európskych akciových trhoch. Hlavný index burzy vo Frankfurte nad Mohanom DAX klesol na začiatku obchodovania o vyše 7 %, index parížskej burzy CAC-40 o 7,6 % a index londýnskej burzy FTSE 100 zhruba o 8 %, pričom akcie ropných firiem BP a Royal Dutch Shell sa prepadli takmer o 20 %.



Najvýraznejší pokles, s čím sa vzhľadom na vývoj situácie v Taliansku počítalo, zaznamenali akcie v rámci hlavného indexu milánskej burzy FTSE MIB, pokles dosiahol zhruba 10 %.



Paneurópsky index Stoxx 600 zaznamenal pokles o 7 %. V rámci neho najprudší pokles evidovali akcie ropnej firmy Tullow Oil, až 38 %.



"Toto sa dostane do povedomia ako Čierny pondelok," povedal analytik Niel Wilson z Markets.com. "Ak niekto počítal s tým, že horšie než v minulých dvoch týždňoch to už nemôže byť, mal by si to dobre premyslieť. Toto je riadny masaker," dodal.



Klesali aj akcie na burzách v Škandinávii, pričom najväčší pokles zaznamenala burza v Nórsku. Kľúčový index klesol po otvorení burzy o 12 %, čo znamená najvýraznejší pokles od roku 1987. Neskôr sa stabilizoval, pokles dosahuje zhruba 7 %.