Burzy prudko rastú, podporil ich výsledok volieb v USA

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 9. novembra (TASR) - Európske akciové trhy sa prudko posilnili a okolo poludnia sa pohybovali v pluse o vyše 5 %. Podporila ich všeobecne dobrá nálada na finančných trhoch a zvýšenie rizikového apetítu investorov po víťazstve Joea Bidena v prezidentských voľbách v USA rovnako ako správy o účinnosti potenciálnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19.



Kľúčový nemecký index Dax sa v pondelok o 13.00 h SEČ nachádzal s plusom 5,07 % na 13.112,17 bodu. Hlavný francúzsky index CAC 40 sa nachádzal vyššie o 5,71 %, taliansky FTSE MIB o 5,43 % a španielsky IBEX 35 o 6,75 %. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 vzrástol o 5,48 % na 3379,63 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 3,95 % na 380,87 bodu.



Prudký rast pred otvorením búrz v USA signalizovali aj futures na americké akcie. Futures na Dow Jones sa nachádzali o 13.07 h SEČ s plusom 5,12 % na úrovni 29.649 bodov.



Bidenovo víťazstvo znamená zníženie neistoty, uviedol stratég brokerskej spoločnosti Axi Stephen Innes. Podľa expertov je pre trhy tiež pozitívnym faktom, že republikáni si zrejme udržia väčšinu v Senáte. To totiž znamená, že zvyšovanie daní alebo sprísňovanie regulácie je veľmi nepravdepodobné. Navyše, v krátkom čase by sa mohli schváliť ďalšie fiškálne stimuly a Bidenovo víťazstvo by tiež mohlo uvoľniť obchodné napätie medzi USA a Čínou.



Ďalším pozitívnym faktorom, ktorý výrazne podporil akcie, bola správa, že potenciálna vakcína proti novému koronavírusu vyvíjaná americkým koncernom Pfizer a nemeckou biotechnologickou spoločnosťou BioNTech má viac než 90 % účinnosť.