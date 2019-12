Burzy v Japonsku aj USA klesli

Tokio/New York 3. decembra (TASR) - Japonská burza v utorok nasledovala pondelkový (2. 12.) vývoj na Wall Street a klesla. Dôvodom boli slabé údaje z priemyslu z USA a obavy týkajúce sa globálneho obchodu, ktoré oživili vyhrážky amerického prezidenta Donalda Trumpa týkajúce sa ciel.



Hlavný tokijský index Nikkei 225 v utorok stratil 0,64 % alebo 149,69 bodu a uzavrel na 23.379,81 bodu. Širší index Topix klesol o 0,45 % na 1706,73 bodu.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v pondelok padol o 268,37 bodu alebo 0,96 % a uzavrel na 27.783,04 bodu. Širší index S&P 500 sa znížil o 0,86 % na 3113,87 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,12 % na 8567,99 bodu.



Trump na Twitteri pohrozil obnovením ciel na dovoz ocele a hliníka z Argentíny a Brazílie, čím vystrašil investorov v Európe aj v USA. Obávajú sa predovšetkým, že americký prezident môže eskalovať aj obchodnú vojnu s Čínou. "Ak by Trump 15. decembra zaviedol štvrté kolo ciel na čínske tovary, bol by to úplne iný scenár, než očakáva väčšina investorov," uviedol hlavný stratég Rakuten Securities Masayuki Kubota.