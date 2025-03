Busch: Globálny obchod bude pokračovať napriek Trumpovým clám

Berlín 31. marca (TASR) - Medzinárodný obchod bude pokračovať aj napriek obrovskej neistote vyplývajúcej z colnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyhlásil to v pondelok Roland Busch, generálny riaditeľ nemeckého technologického gigantu Siemens pre nemeckú televíziu ZDF. TASR správu prevzala z DPA.



Podniky sa budú musieť prispôsobiť novým okolnostiam, zamerať sa na tvorbu miestnej hodnoty a robiť múdrejšie rozhodnutia, kam investovať, skonštatoval šéf Siemensu. „To však neznamená, že globálny obchod je mŕtvy,“ dodal Busch.



Nová americká administratíva od nástupu do úradu v januári pohrozila a v mnohých prípadoch aj uvalila clá na tovar z konkrétnych krajín ako Čína, Kanada a Mexiko a na cieľové sektory vrátane dovozu hliníka, ocele. Najnovšie oznámila aj clá na dovoz automobilov.



Trump sa chystá v stredu (2.4.) oznámiť ďalší balík ciel.



Nemecko ako hlavný exportujúci štát by mohli jeho clá tvrdo zasiahnuť. Spojené štáty zostávajú totiž najväčším exportným trhom pre životne dôležitý nemecký automobilový priemysel.