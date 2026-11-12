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BusinessEurope: Nálada v európskych firmách sa zlepšila
Podniky sa ale čoraz viac obávajú vývoja inflácie.
Autor TASR
Brusel 12. novembra (TASR) - Nálada v európskych firmách sa od júna zlepšila, na druhej strane, podniky sa čoraz viac obávajú vývoja inflácie. Uviedla to vo štvrtok v najnovšom výhľade asociácia BusinessEurope. Informovala o tom agentúra Reuters.
BusinessEurope je najväčšou firemnou asociáciou v Európe. Združuje 42 národných podnikateľských zväzov a zastupuje približne 25 miliónov podnikov. Najnovší prieskum medzi členmi (zverejňovaný je dvakrát do roka) ukázal, že podiel tých v oblasti priemyslu, u ktorých prevažovala negatívna nálada, klesol na zhruba 33 %, zatiaľ čo v prieskume v júni predstavoval 62 %. V oblasti služieb podiel tých s negatívnou náladou klesol z 50 % na 30 %.
Zlepšili sa očakávania, čo sa týka budúcich investícií. Na druhej strane, prognóza v oblasti rastu investícií v tomto roku bola upravená smerom nadol.
Zároveň vzrástli obavy z ďalšieho vývoja inflácie. „Veľké obavy“ v tomto smere vyjadrila takmer polovica členov asociácie BusinessEurope. V júni sa takto vyjadrilo 40 % členov. Ďalších takmer 50 % členov uviedlo, že je v tejto súvislosti „mierne znepokojených“.
Medziročná inflácia v eurozóne sa zrýchlila v októbri na 4 %, čo predstavuje najvyššiu infláciu za tri roky. Dôvodom je najmä rast cien energií, ktoré sa zvýšili o takmer 21 %. V porovnaní so strednodobým inflačným cieľom Európskej centrálnej banky (ECB) je tak na dvojnásobne vyššej úrovni.
Členovia BusinessEurope čoraz viac kritizujú aj fiškálnu politiku svojich krajín, ukázal prieskum. Viac než polovica členov asociácie považuje fiškálnu politiku svojich krajín za príliš expanzívnu, naopak, veľká väčšina považuje politiku ECB za správnu. Poukazujú na rastúci dlh, vyššie úrokové sadzby a odkladanie konsolidácie v niektorých štátoch, čo je kombinácia, ktorá zvyšuje ich zraniteľnosť, keďže trhy sú čoraz citlivejšie na fiškálne riziká.
BusinessEurope je najväčšou firemnou asociáciou v Európe. Združuje 42 národných podnikateľských zväzov a zastupuje približne 25 miliónov podnikov. Najnovší prieskum medzi členmi (zverejňovaný je dvakrát do roka) ukázal, že podiel tých v oblasti priemyslu, u ktorých prevažovala negatívna nálada, klesol na zhruba 33 %, zatiaľ čo v prieskume v júni predstavoval 62 %. V oblasti služieb podiel tých s negatívnou náladou klesol z 50 % na 30 %.
Zlepšili sa očakávania, čo sa týka budúcich investícií. Na druhej strane, prognóza v oblasti rastu investícií v tomto roku bola upravená smerom nadol.
Zároveň vzrástli obavy z ďalšieho vývoja inflácie. „Veľké obavy“ v tomto smere vyjadrila takmer polovica členov asociácie BusinessEurope. V júni sa takto vyjadrilo 40 % členov. Ďalších takmer 50 % členov uviedlo, že je v tejto súvislosti „mierne znepokojených“.
Medziročná inflácia v eurozóne sa zrýchlila v októbri na 4 %, čo predstavuje najvyššiu infláciu za tri roky. Dôvodom je najmä rast cien energií, ktoré sa zvýšili o takmer 21 %. V porovnaní so strednodobým inflačným cieľom Európskej centrálnej banky (ECB) je tak na dvojnásobne vyššej úrovni.
Členovia BusinessEurope čoraz viac kritizujú aj fiškálnu politiku svojich krajín, ukázal prieskum. Viac než polovica členov asociácie považuje fiškálnu politiku svojich krajín za príliš expanzívnu, naopak, veľká väčšina považuje politiku ECB za správnu. Poukazujú na rastúci dlh, vyššie úrokové sadzby a odkladanie konsolidácie v niektorých štátoch, čo je kombinácia, ktorá zvyšuje ich zraniteľnosť, keďže trhy sú čoraz citlivejšie na fiškálne riziká.