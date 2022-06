BVS deklaruje dosiahnutie najlepších výsledkov vo svojej histórii

Bratislava 3. júna (TASR) – V minulom roku dosiahla Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) najlepšie ekonomické výsledky vo svojej histórii. Deklaruje to jej vedenie s tým, že plán ziskovosti BVS prekročila o 160 percent a celkový zisk pred zdanením presiahol hranicu 8,3 milióna eur.



Takýto hospodársky výsledok vodárenská spoločnosť zaznamenala napriek tomu, že v uplynulom roku sa nemenili ceny vodného a stočného a celý rok bol poznačený pandémiou ochorenia COVID-19. Časť zisku si rozdelia akcionári BVS vo forme dividend a zvyšok ostáva v spoločnosti.



"V minulom roku sa naplno prejavilo zefektívnenie procesov v BVS po tom, ako sme sa stali stopercentným vlastníkom dcérskej spoločnosti Infra Services a zároveň sme pokračovali v efektívnom riadení spoločnosti," povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BVS Peter Olajoš.



Dôležité podľa neho je, že dokázali vygenerovať zisk a zároveň podstatným spôsobom naštartovali investície do nových projektov a rekonštrukcií existujúcej infraštruktúry.



Celkový zisk pred zdanením v minulom roku bol na úrovni 8,3 milióna eur, respektíve 6,7 milióna eur po zdanení, čo predstavuje 160 percent pôvodného plánu. Valné zhromaždenie akcionárov BVS schválilo rozdelenie dividend v celkovej výške 2,88 milióna eur medzi akcionárov spoločnosti, ktorými sú mestá a obce z regiónu, kde vodáreň pôsobí.



BVS medziročne zvýšila tržby aj ostatné výnosy približne o dva milióny eur, pričom udržala náklady na úrovni roku 2020. Zásadný je podľa spoločnosti rast investícií, ktoré sa medziročne zvýšili o 15 miliónov eur. "Hlavným cieľom v tomto roku bude predovšetkým ďalší rast investícií do obnovy a výstavby nových projektov vodárenskej infraštruktúry," povedal Olajoš.