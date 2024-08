BVS: Do konca augusta je možné žiadať o grant na vodozádržné opatrenia

Bratislava 22. augusta (TASR) - Do konca augusta je možné žiadať o grant na vodozádržné opatrenia, ktoré majú za cieľ odbremeniť kanalizačný systém od dažďovej vody. Prvý ročník grantovej výzvy vyhlásila Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) v máji. TASR o tom informoval vedúci odboru marketingu a komunikácie BVS Matúš Stračiak.



"BVS chce týmto krokom prispieť k zmierneniu negatívnych dopadov klimatických zmien a k odbremeneniu kanalizácie od dažďovej vody. K riešeniu tejto situácie musíme prispieť my všetci a nie je možné ju sanovať investíciou na jednom mieste," uviedol Stračiak. V prvom ročníku grantovej výzvy Nadácia BVS rozdelí sumu 200.000 eur.



BVS zadefinovala štyri skupiny prijímateľov, ide o fyzické osoby, verejné subjekty ako školy, škôlky či domovy sociálnych služieb, obce v pôsobnosti BVS a firmy a správcovské spoločnosti. "Pre každú skupinu sú vyhradené finančné prostriedky vo výške 50.000 eur," ozrejmil Stračiak.



Spoločnosť zároveň žiadateľom umožňuje podať žiadosť o grant v stanovenom termíne a potrebné stavebné povolenie doložiť dodatočne. Grant je potrebné podať do 31. augusta. Ďalšie informácie, ako aj formuláre na vyplnenie žiadosti sú k dispozícií na stránke www.bvsas.sk/eco-projekty/granty.html.