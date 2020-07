BVS je už oficiálne jediným akcionárom jej dcérskej Infra Services

Bratislava 29. júla (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) sa 15. júla stala jediným akcionárom jej dcérskej spoločnosti Infra Services. Po viac ako desiatich rokoch pôsobenia súkromných investorov tak prevzal vodárne v Infra Services plnú kontrolu. TASR o tom informovali z BVS.



"To, čo som od nástupu do BVS považoval za mimoriadne kľúčové, a na čom sme intenzívne pracovali, sa podarilo dotiahnuť do úspešného konca," povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš. Všetky náklady, ktoré BVS v súvislosti s kúpou 49-percentného podielu v Infra Services vznikli, sa podľa neho vrátia v nasledujúcom dva a pol roku.



Vedenie BVS upozorňuje, že v spádovom území bratislavských vodární je po svojej technickej životnosti spolu takmer 500 kilometrov vodovodných a kanalizačných potrubí, ktoré môžu každú chvíľku začať zlyhávať. Predražovanie opráv infraštruktúry a znemožňovanie BVS rokovať priamo so subdodávateľmi o získaní najlepšej hodnoty za peniaze je podľa vodárni už teraz minulosťou.



BVS totiž tvrdí, že ziskom 100 percent akcií sa pre Infra Services, ale aj pre BVS, končí obdobie neštandardných vzťahov a od základu sa zmení systém vzájomnej spolupráce. "Je teraz na nás, aby sme intenzívne pracovali a optimalizovali nastavenie všetkých procesov a zároveň zlepšili vnímanie značky BVS v očiach našich akcionárov, zákazníkov a verejnosti," poznamenal Olajoš.



Bratislavskí mestskí poslanci a následne dozorná rada i valné zhromaždenie BVS v uplynulých týždňoch odsúhlasili, aby vodárne odkúpili za 10,5 milióna eur 49-percentný podiel vo svojej dcérskej firme Infra Services od spoločnosti Grafobal Group development (GGD). Za GGD stojí podnikateľ Ivan Kmotrík.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo koncom mája po súhlase bratislavských mestských poslancov so zámerom vyhlásil, že ide o historický míľnik, ktorým mesto opäť získa kontrolu nad vodou a kanalizáciou.