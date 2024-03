BVS: Nariadenie o započítavaní DPH za užívanie vôd neovplyvní ceny

Bratislava 13. marca (TASR) - Prijaté nariadenie o započítavaní DPH do poplatku za užívanie vôd sa nepremietne do koncových cien pre zákazníkov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS). TASR o tom informoval vedúci odboru marketingu a komunikácie BVS Matúš Stračiak s tým, že nariadenie nemá takmer žiadny dosah na hospodárenie spoločnosti.



"Je dôležité vysvetliť, že toto nariadenie nemá takmer žiadny dosah na hospodárenie BVS a nie je ani dôvod, aby ho BVS premietla do koncových cien pre zákazníkov," uviedol Stračiak.



V prípade, že bude k odberu podzemných vôd a za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd fakturovaná aj DPH, tak BVS, ktorá je platiteľom DPH, má nárok na jej odpočítanie DPH prostredníctvom daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. "Cena sa zvýši len tým subjektom, ktoré nie sú platiteľmi DPH a zároveň ťažia vodu vo väčšom rozsahu," doplnil.



Ozrejmil, že vplyv na cash flow BVS bude taktiež len minimálny. Priblížil, že náklady na ťažbu vody za rok 2023 boli 2,2 milióna eur, pričom regulované tržby za rok 2023 boli vo výške 108,8 milióna eur. "BVS má nárok si DPH z ťažby vody odpočítať, je to teda len veľmi malá položka v rámci účtovných operácií," povedal Stračiak.



Z nariadenia schváleného vládou vyplýva, že celkové výnosy z poplatkov za užívanie vôd predstavujú 12,5 milióna eur. Prínos pre štátny rozpočet prostredníctvom 20 percent DPH je 2,5 milióna eur za rok. "Ak by k navrhovanej úprave nariadenia vlády nedošlo, výnosy správcu vodohospodársky významných vodných tokov by sa znížili o 20 percent, ktoré by si tento správca musel nevyhnutne žiadať zo štátneho rozpočtu ako kompenzáciu na krytie nákladov na neregulované služby," vysvetlilo v materiáli ministerstvo životného prostredia.